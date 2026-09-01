Карманная педагогика

253 млн руб. родители перевели детям за хорошие оценки. Сумму таких переводов за прошлый учебный год подсчитали Сбер и Rambler&Co. Впрочем, согласно исследованию, денежное вознаграждение за успехи в школе используют только 13% родителей. Самый популярный способ мотивации — обычная похвала. Некоторые также балуют детей любимой едой или небольшими подарками. Средний платеж «за учебу» превысил полторы тысячи рублей. При этом оказалось, что хорошее поведение дороже пятерки. За него ребенок в среднем получает больше 1 тыс. руб., а за пятерку — всего 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Однако материальное вознаграждение не может быть единственной мотивацией, считает инвестиционный банкир и многодетный отец Евгений Коган:

«У меня пятеро "спиногрызов". Насчет стимулирования тут хитрость нужна: детей надо заинтересовать. Они все разные. Кто-то из них упертый и сам хочет учиться — зубы сцепил и пошел. А есть те, которым нужно объяснять, создавать стимулы. С одной стороны, убеждаешь, объясняешь, что без образования ты "ноль без палочки", и вроде как начинают понимать. Но иногда можно и премировать. Например, я ребенку даю деньги на расходы. Если видишь, что он ленится, тут святое дело использовать этот рычаг: вот у тебя было 20 тыс. руб. или 25 тыс. руб. в месяц — будет 15 тыс. руб. или 10 тыс. руб. Сиди, учись. Как премия — 10 тыс. разово, деньги тоже аргумент. И тут же можно подвести, кстати, научную базу, объяснив, почему я могу сейчас позволить себе это платить: потому что в свое время учился, старался. Это помогает.

Дети — существа специфические. Их лучше стимулировать быстро и сейчас. Понятно, что есть четверть, полугодие — дело святое. Но, с другой стороны, если ребенок что-то такое сделает хорошее — получил, например, подряд две "пятерки", — можно дать чуть больше на карманные расходы. Дети живут тем, что было вчера, тем, что есть сегодня. Они даже чувствуют прямую связь между своими усилиями и быстрым результатом. Все-таки деньги — это вторично. Он должен понимать, что прежде всего ты им гордишься. И это, наверное, важнее всего. Баловать детей лишними деньгами неправильно. Так вырастает человек, который зациклен исключительно на деньгах».

Больше трети родителей предпочитают платить за хороший результат всей четверти или учебного года. При этом они отметили, что финансовая мотивация часто работает: в 40% случаев успеваемость детей улучшается благодаря такому методу. Впрочем, психолог Анна Чуксеева считает, что есть более эффективные способы мотивации ребенка:

«На самом деле лучший способ — это передавать детям ответственность. В исследовании перечислены такие покупательские инициативы: предложить ему что-то сладкое, какой-то подарок. Но на самом деле мы все хотим, чтобы наши дети учились не ради подарков, а ради знаний. Очень здорово было бы поговорить с ребенком и провести для него такую линию — от его реальной мотивации до того, что ему задают в школе. Например, ваш ребенок хочет стать известным артистом или спортсменом, круто играет в компьютер. И очень здорово было бы показать ему, как школьные предметы — знание математики, навыки коммуникации — могут ему в этом помочь. Потому что учеба за поощрение, какая-то материальная история — она же не работает и на нас, на взрослых, тоже. Материальные блага мотивируют нас только в короткой перспективе, а долгосрочную мотивацию могут дать какие-то ценностные вещи.

А вторая история — это, конечно, про нас, про взрослых. Потому что детей невозможно воспитывать, можно только показывать им пример: уметь находить смысл в повседневных и рабочих делах. Скорее всего, ваши дети бессознательно это перенимают. Подарок как поощрение все-таки можно оставлять в рамках праздника, но не делать это регулярной практикой. Не должно быть слишком легко достижимо. Очень быстро формируется привычка. То есть если вы обещаете ему шоколадку за то, что он сел за письменный стол, очень скоро шоколадка перестает его мотивировать. Ему потребуется шоколадка и "кола" или три шоколадки. В долгосрочной перспективе это может частично трансформироваться в какое-то отдаление от родителей. Мы из лучших побуждений что-то покупаем нашим детям, а они на самом деле нуждаются не в этой шоколадке, а в нашем внимании».

Самыми дорогими оказались хорошие оценки по геометрии: в среднем около 680 руб. Следом идут химия и физика. Однако чаще всего родители поощряют детей за успехи в математике и русском языке.

Ульяна Горелова