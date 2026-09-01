Экс-супруг Лерчек оспорил приговор

Московский городской суд приступит к апелляционному рассмотрению уголовного дела Артема Чекалина, осужденного Гагаринским районным судом Москвы к семи годам лишения свободы и штрафу более 194 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Апелляционные жалобы на приговор подали как сам осужденный, так и его адвокаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Чекалин (слева)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Артем Чекалин (слева)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Напомним, 13 апреля 2026 года Гагаринский районный суд Москвы признал Артема Чекалина виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 194 529 371 руб. Чекалин был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Артем Чекалин — бывший муж блогера Валерии Чекалиной, известной в сети под ником Лерчек. Уголовное дело в отношении обоих супругов, а также их делового партнера Романа Вишняка было возбуждено в октябре 2024 года. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года фигуранты перевели на счета компании в ОАЭ более 251,6 млн рублей, полученных от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Переводы оформлялись как оплата информационных услуг, при этом в кредитные организации предоставлялись документы с заведомо недостоверными сведениями о целях и назначении платежей.

Вишняк заключил досудебное соглашение со следствием и в январе 2026 года был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

Дело в отношении самой Валерии Чекалиной было выделено в отдельное производство в марте 2026 года — после того как у нее диагностировали онкологическое заболевание четвертой стадии с метастазами. Домашний арест заменили на запрет определенных действий, а разбирательство приостановили «до выздоровления». В июле, после прохождения нескольких курсов химиотерапии и заключения медиков об отсутствии противопоказаний к участию в процессе, суд возобновил рассмотрение в закрытом режиме.

31 июля 2026 года Гагаринский суд приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 763,5 млн рублей. Суд также запретил ей в течение трех лет администрировать интернет-страницы и продвигать свой бренд в сети. Гособвинение запрашивало шесть лет условно и штраф свыше 1,2 млрд рублей. Сама Чекалина вину не признала, заявив, что не занималась коммерцией, а лишь записывала тренировки. До вынесения приговора под арестом оставлены автомобиль блогера Rolls-Royce и иное имущество на сумму около 90 млн рублей.

Супруги были женаты 11 лет, у них трое детей. В марте 2024 года Лерчек подала на развод, после чего Артем Чекалин подал встречный иск о разделе имущества на 1,2 млрд рублей. Ранее Чекалины уже фигурировали в уголовных делах об уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн рублей и легализации 130 млн рублей. Оба дела были прекращены: первое — после выплаты парой около 500 млн рублей задолженностей, штрафов и пеней, второе — за отсутствием состава преступления.

Георгий Портнов