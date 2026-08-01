Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и большому штрафу

Уроженке Тольятти блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в минувшую пятницу вечером в Гагаринском суде Москвы был оглашен приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд признал ее виновной в выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело» (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, от пяти до десяти лет лишения свободы).

Обвинение считало вину подсудимой доказанной и запросило для Валерии Чекалиной шесть лет лишения свободы со штрафом в размере 1,221 млрд руб. с запретом в течение нескольких лет администрировать страницы и сайты в интернете. С учетом смягчающих обстоятельств — состояния здоровья (Лерчек заявляла, что у нее диагностирован рак желудка) и наличия на иждивении четверых малолетних детей — обвинители предложили считать наказание условным. Подсудимая свою вину не признала, а также отмечала, что в случае назначения штрафа ей будет нечем выплатить его.

Суд приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 763,5 млн руб. (равен пятилетнему доходу осужденной). Также ей запрещено в течение трех лет заниматься администрированием интернет-страниц, в том числе с привлечением третьих лиц. Под арестом до выплаты штрафа оставлен Rolls-Royce блогера Лерчек и другое имущество на общую сумму около 90 млн руб.

Андрей Васильев