Глава Камчатки рассказал о прибытии нового краболова «Ительмен» в столицу края

Новое краболовное судно «Ительмен», построенное на российских верфях, 31 августа прибыло в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью «Ъ» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: губернатор Камчатского края Владимир Солодов, генеральный директор ООО «Парк "Три вулкана"» Игорь Дунаев и директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы «Интеррос» Александр Сафонов

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Слева направо: губернатор Камчатского края Владимир Солодов, генеральный директор ООО «Парк "Три вулкана"» Игорь Дунаев и директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы «Интеррос» Александр Сафонов

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Приятное праздничное мероприятие у нас состоялось. Мы встретили новое судно... Будет обеспечивать крабовый промысел нашего ключевого флагманского предприятия "Океанрыбфлота"»,— рассказал господин Солодов. Он уточнил, что «Ительмен» назван в честь одного из коренных народов Камчатки.

По словам губернатора, подобные события происходят в регионе регулярно. Это значит, что экономика имеет серьезную опору и поддержку, пояснил Владимир Солодов.

Пять лет назад, добавил глава Камчатки, отрасль судоремонта была в «абсолютно руинированном состоянии», однако ее удалось восстановить. Господин Солодов отдельно отметил инвестиционную активность рыбаков: за последние годы в отрасль вложили более 100 млрд руб.

Краболов «Ительмен» построен на «Восточной верфи» во Владивостоке по заказу камчатской компании «Феникс» (входит в «Океанрыбфлот») по программе инвестиционных квот. На борту установлена система RSW-танков с охлажденной морской водой, из-за чего краба можно доставить на берег живым. Валовая вместимость судна — 1,048 тыс. т. Экипаж рассчитан на 21 человека. Помимо основной функции, судно может работать в качестве краболова-процессора, ярусолова и креветколова.