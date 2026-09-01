Глава РЖД: Россия и Армения четко выполняют пункты договора по ж/д концессии

Россия и Армения выполняют все условия соглашения по использованию железных дорог. Стороны находятся в постоянном контакте. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в комментарии для «Известий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РЖД Олег Белозеров

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Глава РЖД Олег Белозеров

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«В договоре прописаны все условия, вопросы прекращения, расторжения, уточнения, развития, продления. Все эти вопросы детально прописаны в договоре, и этих положений мы будем четко придерживаться»,— уточнил господин Белозеров.

Как Россия, так и Армения четко выполняют условия соглашений, отметил глава РЖД. Все вопросы, которые возникают по поводу сотрудничества, относятся к «нормальному формату обсуждения», подчеркнул Олег Белозеров. При этом если будут какие-то дополнительные решения на уровне правительства, то РЖД их выполнит, добавил глава госкомпании.

Железные дороги в Армении — это юридически собственность правительства республики, но она передана в управление Южно-Кавказской железной дороге («дочка» РЖД). Управление происходит по концессионному договору, который заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что страна может «начать требовать $2 млрд» за использование ж/д.