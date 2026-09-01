Глава РЖД: Россия и Армения четко выполняют пункты договора по ж/д концессии
Россия и Армения выполняют все условия соглашения по использованию железных дорог. Стороны находятся в постоянном контакте. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в комментарии для «Известий».
Глава РЖД Олег Белозеров
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
«В договоре прописаны все условия, вопросы прекращения, расторжения, уточнения, развития, продления. Все эти вопросы детально прописаны в договоре, и этих положений мы будем четко придерживаться»,— уточнил господин Белозеров.
Как Россия, так и Армения четко выполняют условия соглашений, отметил глава РЖД. Все вопросы, которые возникают по поводу сотрудничества, относятся к «нормальному формату обсуждения», подчеркнул Олег Белозеров. При этом если будут какие-то дополнительные решения на уровне правительства, то РЖД их выполнит, добавил глава госкомпании.
Железные дороги в Армении — это юридически собственность правительства республики, но она передана в управление Южно-Кавказской железной дороге («дочка» РЖД). Управление происходит по концессионному договору, который заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что страна может «начать требовать $2 млрд» за использование ж/д.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июле 2026 года пригрозил потребовать с России $2 млрд за использование армянских железных дорог, которые находятся под концессионным управлением дочерней структуры РЖД — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Он заявил, что армянские железные дороги являются собственностью республики, и Армения имеет право использовать их «как считает целесообразным». Заявления Пашиняна прозвучали спустя три дня после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались ограничения на ввоз в Россию армянских товаров и сближение Армении с Евросоюзом. Министр экономического развития России Максим Решетников назвал безосновательными слова о том, что Россия должна доплатить за использование дорог, отметив, что в ЮКЖД было инвестировано более 30 млрд руб.
В августе 2026 года Никол Пашинян вновь предложил России продать концессию на железные дороги Армении третьей стороне, которая устроила бы и Москву, и Баку. Ранее, в декабре 2025 года, Пашинян просил российских партнеров срочно восстановить участки железной дороги к границам Азербайджана и Турции для реализации транспортного проекта «Маршрут Трампа», который должен соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В феврале 2026 года Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что ни одна страна не сможет полноценно заменить российскую компанию в управлении железными дорогами Армении, назвав желание армянских властей заменить Россию непроработанным решением.
Концессионный договор между Арменией и РЖД был подписан в феврале 2008 года на 30 лет с возможностью продления еще на десять лет. По этому соглашению, железнодорожная система Армении была передана в управление ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», полностью принадлежащей ОАО «Российские железные дороги».