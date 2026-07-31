Директора тамбовского «Олимпа» обвинили в налоговом преступлении на 23 млн

Ленинский районный суд Тамбова рассмотрит уголовное дело в отношении гендиректора местного ООО «Олимп», которого обвиняют в налоговом преступлении. По версии следствия, обвиняемый, зная о налоговой задолженности фирмы свыше 42 млн руб., вывел через другую компанию в обход своих заблокированных счетов более 23 млн, скрыв денежные средства от принудительного взыскания. Об этом рассказали в региональной прокуратуре 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Руководителя организации обвиняют по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Вину мужчина признал, уточнили в прокуратуре. На имущество фигуранта дела и организации наложен арест.

По данным Rusprofile, в Тамбовской области сейчас действуют семь ООО «Олимп». Под критерии, указанные прокуратурой, подходит фирма, зарегистрированная в 2006 году и занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий. Генеральным директором предприятия с 2015 года является Роман Куприянов. Он же с 2020-го выступает единственным собственником компании.

Уставный капитал ООО «Олимп» составляет 15 тыс. руб. В отношении фирмы было возбуждено 126 исполнительных производств на общую сумму 288 млн руб. В настоящее время завершены 123 производства на 287 млн. В 2025-м фирма зафиксировала нулевую выручку и прибыль. В 2024-м выручка составляла 8,7 млн руб., а чистая прибыль была минимальной — 4 тыс. руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор учредителю местного ООО «Фирма "Транссервис"» Павлу Корчагину и бывшему генеральному директору компании Алексею Кузнецову по делу о неуплате налогов на сумму свыше 280 млн руб. По информации региональной прокуратуры, им назначено 4 и 3 года принудительных работ соответственно с удержанием 15% зарплаты в доход государства.