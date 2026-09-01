Израиль кует для Греции «Щит Ахилла»

Израиль и Греция заключили 31 августа крупнейшее оборонное соглашение в истории двусторонних отношений. Согласно сделке, которая получила название «Щит Ахилла», Афины получат единую многоуровневую систему противовоздушной обороны, фундаментом которой станут израильские военные технологии. Официальные лица еврейского государства открыто дают понять, что такое партнерство в сфере военно-технического сотрудничества — ответ на активность региональных конкурентов, в первую очередь Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Барам и его греческий коллега Иоаннис Бурас

Фото: Israel Defence Ministry / Handout / Reuters Генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Барам и его греческий коллега Иоаннис Бурас

Фото: Israel Defence Ministry / Handout / Reuters

Сделку «Щит Ахилла», переговоры по которой шли почти несколько лет, подписали 31 августа в Тель-Авиве гендиректор израильского минобороны Амир Барам и его греческим коллега Иоаннис Бурас. По условиям соглашения, объем которого оценивается примерно в €3 млрд, Израиль обязался создать для Греции комплексную многоуровневую систему ПВО, полностью основанную на технологиях израильского ВПК и «обширном оперативном опыте, накопленном израильским оборонным ведомством за время войны» с Ираном, сообщила пресс-служба минобороны Израиля.

Греция получит противоракетные комплексы «Праща Давида», зенитные ракетные комплексы Barak MX и SPYDER SR, многоцелевые радары MMR и созданную с нуля цифровую систему командования и управления, которая объединит возможности «Щита Ахилла». Стороны также договорились о поставках Афинам систем «Дроновый купол» для защиты стратегически важных объектов от беспилотников и об укреплении сотрудничества в сфере военной промышленности, включая передачу знаний и технологий, уточнила пресс-служба израильского минобороны.

Как утверждают израильские военные, нынешний контракт — часть государственной стратегии по расширению экспорта оборонной продукции.

«С начала войны (с Ираном.— “Ъ”) министерство обороны и оборонная промышленность работают в режиме чрезвычайного положения, сочетая производство для нужд Армии обороны Израиля с непрерывными поставками странам-партнерам за рубежом. Оперативные успехи израильских систем на поле боя продолжают стимулировать глобальный спрос на израильские оборонные технологии»,— подчеркнули в израильском военном ведомстве.

По словам министра национальной обороны Греции Никоса Дендиаса, «Щит Ахилла» — это ответ на геополитические и технологические вызовы современности, а обновленная система ПВО предоставит новые возможности в сфере сдерживания потенциальных противников. Его коллега Исраэль Кац подчеркнул: «Израиль и Греция разделяют общие стратегические интересы и сталкиваются с общими региональными вызовами. В то время, когда субъекты с гегемонистскими амбициями стремятся расширить свое влияние и подорвать стабильность в регионе, Израиль и Греция будут продолжать углублять свое оборонное и стратегическое сотрудничество и действовать с решимостью для сохранения стабильности и защиты своей безопасности».

Вероятно, господин Кац имел в виду Турцию, которую и Израиль, и Греция рассматривают как регионального соперника. В этом году Анкара продемонстрировала намерение развивать собственные альянсы в сфере обороны. 7 августа Турция официально присоединилась к оборонному соглашению Саудовской Аравии и Пакистана. 30 августа тройка провела в Стамбуле министерскую встречу, по итогам которой формализовали работу блока.

Участники встречи утвердили официальное название объединения — Мекканский оборонный альянс, договорились о работе единого секретариата, обсудили создание четкой «дорожной карты» с процедурами, условиями и стандартами приема новых членов.

Кроме того, стороны подтвердили намерение активно сотрудничать в сфере оборонной промышленности.

«Страны договорились предпринять шаги по дальнейшей институционализации сотрудничества, укреплению солидарности, обеспечению надежности коллективного сдерживания и обороны,— заявило Министерство иностранных дел Турции по итогам стамбульских переговоров.— Три страны будут работать над укреплением обороноспособности благодаря активному сотрудничеству в оборонной промышленности, совместным разработкам и производству технологий».

При этом участники Мекканского оборонного альянса в очередной раз подчеркнули, что их блок не направлен против какой-либо страны. Израильские же власти считают, что альянс с участием Турции, Саудовской Аравии и Пакистана — это прямой вызов сложившейся архитектуре безопасности на Ближнем Востоке и в соседних регионах.

Нил Кербелов