Суицид после расправы

Вечером 31 августа 30-летний россиянин Михаил Шабунин совершил тройное убийство на частном стрельбище недалеко от столицы Подгорицы, а затем скрылся с оружием на автомобиле. Преступник был обнаружен только на следующее утро в лесу в окрестностях города Герцег-Нови. Во время задержания он покончил с собой. Сейчас полиция пытается установить мотивы преступления, к расследованию подключена и главная спецслужба страны — Агентство национальной безопасности. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

О тройном убийстве на частном стрельбище Ceska zbrojevka под Даниловградом, в 20 км от черногорской столицы Подгорицы, стало известно около 17:30 вечером в понедельник. Хозяин стрельбища сообщил в полицию об обнаруженных им телах инструктора и двух сотрудников.

Примерно через час с помощью видеокамер была установлена личность подозреваемого в убийстве, им оказался 30-летний гражданин РФ Михаил Шабунин.

Полиция обнародовала несколько его фотографий, призвав население к осторожности. Гражданам было рекомендовано по возможности не покидать дома и сообщать органам правопорядка обо всех подозрительных личностях. В поисках преступника участвовали полицейские вертолеты, спецназ и пограничники.

Как выяснилось позднее, россиянин сначала застрелил 67-летнего инструктора, который его сопровождал на стрельбище, а затем и двух сотрудников, 20 и 24 лет. После этого он скрылся на автомобиле одной из жертв, прихватив оружие и патроны. Через некоторое время машину нашли в нескольких километрах от стрельбища. А еще спустя несколько часов, уже после того, как были опубликованы фотографии преступника, полиция объявила, что он пробрался в район города Герцег-Нови, расположенный на побережье недалеко от границы с Хорватией. По данным полиции, путь почти в 100 км от центра страны до побережья россиянин проделал на такси.

Злоумышленник был обнаружен только под утро. Как сообщил директор черногорской полиции Лазар Шчепанович, около 3:35 утра полиция и спецназ окружили его в небольшом лесу в окрестностях Герцег-Нови. Преступник вначале отстреливался, а затем покончил с собой.

Случившее повергло Черногорию в шок. 1 и 2 сентября в стране объявлен траур, а в Даниловграде начало учебного года перенесено на 3 сентября.

Сейчас полиция пытается установить мотивы тройного убийства.

По словам Лазара Шчепановича, Михаил Шабунин в поле зрения черногорских органов правопорядка ранее не попадал. Он неоднократно въезжал в Черногорию, где проживал на съемной квартире.

Посещал он ранее и стрельбище Ceska zbrojevka под Даниловградом, в последний раз перед преступлением — 24 августа, был хорошо знаком с его сотрудниками. К расследованию подключена и главная спецслужба страны — Агентство национальной безопасности, которая уже запросила возможную информацию о Михаиле Шабунине у коллег из других стран.