Поставщик без горючего

Объемы ввозимого в Удмуртию бензина с пятницы начали сокращаться: вместо планируемых 900 т в день они оказались на отметке 700 т. И. о. министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев связал это с «убытием на внеочередной ремонт одного из поставщиков нашей крупнейшей сети», поставки со стороны которого оказались «фактически нулевыми». Об этом глава ведомства рассказал на аппаратном совещании врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой утром 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«В среду мы ожидаем восстановление работы одного из НПЗ поставщика и, следовательно, возобновление поставок. Это даст возможность выровнять рынок и, если ничего не случится, в течение декады можно будет говорить о стабилизации ситуации»,— объяснил господин Лашкарев. Отметим, что НПЗ в России регулярно подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Временный простой, по его словам, компенсировали компании—партнеры, увеличившие объемы отгрузок. Министр подчеркнул, что горючее в республику поставляется ежедневно. По отчету ведомства, в субботу было реализовано 748 т бензина, в воскресенье — 773 т. Добавим, что в выходные продажи топлива обычно меньше, чем в будни.

По последним данным Удмуртстата, на 24 августа 1 л АИ-92 стоил в республике 64,4 руб. (+0,3% за неделю), АИ-95 — 69,2 руб. (+0,4%), АИ-98 и выше — 98,2 руб. (без изменений). Дизельное топливо снизилось в цене на 0,03% — до 67,8 руб.

Ольга Абрамова на аппаратке рассказала, что ситуация с топливом в районах Удмуртии становится все напряженнее. По новой маршрутизации, большая часть бензина, или 60%, уходит в районы, остальное — в города. «В Удмуртии открыты частные заправки. Действительно, там цены несколько выше, но, по крайней мере, у людей есть возможность выбора в этой ситуации»,— продолжила врио главы.

С учетом 1 сентября потребление топлива увеличится еще больше, отметила госпожа Абрамова. Несмотря на сложившуюся ситуацию, добавили в минпромторге, минобрнауки Удмуртии провел «репетиции» заправки школьных автобусов. Завтра они готовы выйти на маршруты. Помимо них топливом обеспечены общественный транспорт и машины спецслужб. С поставщиками, перевозчиками и РЖД ведется ежедневная работа.

Евгений Щепелев