«Адские» санкции буксуют

Проект санкций Линдси Грэма рискует застрять в Палате представителей. Об этом пишет Politico. Речь идет об инициативе покойного сенатора ввести так называемые «адские» ограничения против России и ее торговых партнеров. После смерти Грэма законопроект получил редкую двухпартийную поддержку в Сенате — 86 голосов против 11. Однако в нижней палате такого единства уже нет. Самые консервативные республиканцы традиционно выступают против расширения санкций. А демократов, по данным издания, беспокоят новые полномочия, которые получит Дональд Трамп для введения пошлин. Есть риск, что он будет ими злоупотреблять, а это приведет к росту цен внутри США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Смысла в принятии законопроекта сейчас немного, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Если быть до конца объективным, то законопроект имени покойного сенатора — все-таки история в значительной степени репутационная, символическая, а не субстантивная, не сущностная. Во-первых, у американского президента и так есть довольно широкие полномочия по введению таможенных пошлин в отношении тех стран, которые он сочтет нужными.

Во-вторых, американские законодатели давно обеспокоены тем, что их власть все больше передается президенту. Мы видим, как это происходит, например, с полномочиями по объявлению войны. Сейчас все проводится через специальные военные операции, через решения американского президента, и законодатели, в общем-то, чувствуют, что теряют власть. В первую очередь она передается именно американскому президенту. Поэтому неудивительно, что сейчас есть нежелание еще и формально, официально передавать свои полномочия президенту. То есть в принятии этого законопроекта нет большого практического смысла, а ущерб для самих законодателей есть. Здесь речь не идет о каких-то возражениях по существу самих жестких санкций против России. Я не искал бы здесь внешнеполитического подтекста.

Не думаю, что это повлияет на политику США, и не считал бы оппозицию этому законопроекту какого-то рода симпатией к России или желанием не наносить ей ущерба. Это, в общем-то, внутриполитические американские соображения».

Изначально проект Грэма прославился предложением ввести пошлины в 500% против импортеров российской нефти. В принятой Сенатом версии эту норму смягчили: теперь Трамп сможет устанавливать тарифы до 100% для крупнейших покупателей энергоносителей. При этом для российского экспорта ставка все еще может достигать 500%. В Сенате проект прошел уже два голосования. Впрочем, некоторые конгрессмены признались Politico, что законопроект еще не изучали. Принятие документа для Вашингтона все равно невыгодно, говорит санкционный юрист Дмитрий Дворецкий:

«Я думаю, что ключевой причиной подобной задержки являются все-таки не внутриполитические, а в первую очередь внешнеполитические причины. Мы недавно видели встречу министра финансов господина Силуанова с его коллегой из США и представителями других стран. В целом можно сказать, что принятие сейчас такой повестки, которая будет означать введение новых ограничений, может помешать определенному витку кооперации. С точки зрения экономических отношений американцы вводят санкции не в первую очередь из политических соображений, а все-таки исходя из экономических интересов. При этом Вашингтон всегда был достаточно категоричен по отношению к России.

Похоже, что людей, которые так же остро готовы отстаивать эту повестку, сейчас просто нет. Либо к документу обратились более подробно, провели более серьезный анализ и поняли, что в этом нет какого-то существенного смысла.

Какие конкретно положения проекта могут вызывать разногласия? Общая доля товарооборота Соединенных Штатов и Российской Федерации крайне мала. Уверен, что по многим вопросам американцы, конечно, могут "наступить себе на горло" и отказаться от сотрудничества с Россией, заменив отдельных российских поставщиков. Но тотальное введение пошлин в отношении стран — стопроцентных или абсурдных пятисотпроцентных — приводит к оттоку рынков сбыта от американской экономики. То есть этим странам придется выбирать другие рынки. Зачем давать возможность развиваться каким-то другим рынкам в отсутствие своего, если можно, наоборот, введя мягкие ограничения, получить дополнительную выгоду, а не вводить тотальный запрет?»

Руководство Палаты представителей не включило проект Грэма в расписание голосований на этой неделе. Спикер Майк Джонсон на вопрос о перспективах документа ответил: «Посмотрим». При этом, как отмечает Politico, времени остается мало. Конгресс входит в последний законодательный этап перед выборами, а партии уже обсуждают возможность закончить сентябрьскую сессию досрочно, чтобы подготовить свои кампании.

Если документ не примет нынешний созыв Конгресса, он фактически обнулится. Потом законопроект придется вносить заново и повторно проводить через обе палаты, причем прежние результаты голосований учитываться не будут.

Ульяна Горелова