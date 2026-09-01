Белгородские аптеки «Вита» переходят под управление воронежского оператора

Воронежский оператор аптечной сети «Вита» ООО «Барика» инициировал присоединение ООО «Рассвет», развивающего аналогичные точки в Белгородской области. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Барика» зарегистрировано в Воронеже в июле 2016 года. Уставный капитал — 40 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка компании составила 3,3 млрд, чистая прибыль — 100 млн руб. ООО «Рассвет» создано в Белгороде в марте 2018 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2025 году компания выручила 107 млн, убыток достиг 1,3 млн руб. Обе компании специализируются на розничной торговле лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), имеют общих учредителей (по 50% — у Евгения Янькова и Татьяны Карпачевой) и директора (Галина Миловацкая).

Присоединение «Рассвета» продолжает практику консолидации аптечных активов в структуре «Барики». Ранее к ней были присоединены воронежские ООО «Агат», «Витаминка» и «Движение» (все — в 2021 году), «Эрида» (2023-й) и «Гуава» (2025-й). Госпожа Карпачева и господин Яньков выступают соучредителями 34 организаций, занятых в розничной торговле лекарственными препаратами.

В августе стало известно, что московская группа «Ригла-здравсити» приобрела воронежскую сеть аптек «Здоровый город». Стоимость актива без учета существующих обременений могла составить от 370 до 430 млн руб.

Кабира Гасанова