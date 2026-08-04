Столичная «Ригла-здравсити» купила воронежскую сеть аптек «Здоровый город»

Группа «Ригла-здравсити» завершила сделку по приобретению воронежской аптечной сети «Здоровый город». В рамках достигнутых договоренностей к покупателю перешли три юридических лица (ООО «Центр», ООО «АМП» и ООО «Фарм-север», предыдущие владельцы — Олег и Рита Литаврины), а также 55 аптек. Из них 12 точек имеют отделы оптики, в девяти предусмотрены врачебные кабинеты. Финансовые условия сделки стороны не разглашают. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, стоимость актива без учета существующих обременений могла составить от 370 до 430 млн руб. Вместе с тем, как отмечает источник «Ъ» на инвестиционном рынке, с учетом невысокой рентабельности сети итоговая цена сделки может оказаться значительно ниже — вплоть до 100 млн руб.

По данным СПАРК, аптечная сеть «Здоровый город» ведет деятельность в Воронежской области с 1990-х годов. Совокупный объем выручки ООО «Центр», ООО «АМП» и ООО «Фарм-север» по итогам 2025 года достиг 1,2 млрд руб., что на 2,9% превышает показатель предыдущего года. При этом финансовые результаты распределились неравномерно. Чистая прибыль «Центра» составила 4,3 млн руб., «Фарм-севера» — 663 тыс. руб., тогда как ООО «АМП» завершило отчетный период с убытком в размере 4,8 млн руб. «Ригла-здравсити» входит в группу компаний «Протек» Вадима Якунина. Выручка компании по итогам 2025 года увеличилась на 33% и достигла 93,8 млрд руб., тогда как чистая прибыль сократилась на 75% — до 561,4 млн руб. Согласно собственной отчетности сети, на сегодняшний день она объединяет 7,3 тыс. аптечных точек, представленных в 75 регионах Российской Федерации. По оценкам DSM Group, в первом квартале 2026 года оборот «Ригла-здравсити» составил 73,4 млрд руб. Доля сети на российском фармацевтическом рынке достигла 11,7%, что позволяет ей занимать первую позицию по обороту среди всех аптечных сетей страны.

Согласно Rusprofile, госпожа Лаврина остается владельцем ООО «Здоровый город», основным видом деятельности которого являются аренда и управление недвижимым имуществом. Такая структура сделки позволяет основателям сети передать покупателю бремя дальнейших капитальных вложений и конкурентные риски, сохранив при этом доходный актив в виде недвижимости.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».