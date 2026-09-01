Новые троллейбусы «Синара» вышли на линию в Оренбурге

В Оренбурге новые троллейбусы вышли на линию на маршрут №4. Всего в эксплуатацию введены четыре единицы техники. Об этом сообщает глава города Альберт Юмадилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Волга» сообщал о прибытии в регион пяти низкопольных машин марки «Синара». Губернатор Евгений Солнцев отметил, что электротранспорт планируется выпустить на маршруты в конце недели.

Новые троллейбусы оборудованы функцией автономного хода на расстоянии до 30 км, что позволяет им передвигаться на участках без контактной сети, объезжать заторы и расширять географию маршрутов. В салоне установлены климатическая система, видеокамеры и устройства автоинформирования пассажиров. Конструкция низкопольных машин обеспечивает удобную посадку и высадку, в том числе для маломобильных граждан.

Обновление троллейбусного парка в Оренбурге происходит впервые за несколько лет. До конца 2026 года в город планируется поставить 20 новых автобусов. По словам главы региона, работа по модернизации парка общественного транспорта ведется системно в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России».

Согласно утвержденным планам, к 2030 году доля обновленного транспорта в муниципальных образованиях Оренбургской области должна достичь 86%, превышая ранее установленный показатель в 65%.

Яна Вежлева