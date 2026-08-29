В Оренбург поступили пять современных троллейбусов
В Оренбург поступили пять современных троллейбусов, которые осмотрели губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев и глава Оренбурга Альберт Юмадилов. Об этом сообщает администрация города.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
В ведомстве отмечают, что троллейбусы марки «Синара» — низкопольные, с продуманным оснащением. Благодаря автономному ходу до 30 км транспорт сможет ездить там, где нет контактной сети, а также продлевать маршруты и оперативно объезжать пробки.
Новые троллейбусы уже начали свою работу на маршруте №4. До конца года в Оренбурге появятся еще 20 новых автобусов.