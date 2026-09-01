ВТБ при участии Фонда защитников природы построит на Камчатке центр реабилитации диких животных. В нем будут принимать бурых медведей и других диких зверей после конфликтов с человеком, обследовать и лечить их, выкармливать детенышей, готовить их к возвращению в природу. Если животное не сможет жить в природе самостоятельно, для него будут искать возможность постоянного содержания. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал советник президента, председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок. Первых животных центр примет в 2027 году.

Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, швейцарская Novartis, приостановила испытания экспериментальной клеточной терапии аутоиммунных и неврологических расстройств после смерти трех пациентов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании. Случаи произошли из-за тяжелой иммунной реакции. Речь идет о терапии, в рамках которой у пациента удаляют собственные иммунные клетки, модифицируют их в лаборатории, а потом повторно вводят в тело пациента.

Центробанк ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрю 2026-го. Такое заявление сделал в беседе с журналистами советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе ВЭФ. «Сейчас делать какие-то выводы преждевременно», — отметил Тремасов. Он напомнил, что в конце октября текущего года пройдет следующее опорное заседание совета директоров ЦБ.