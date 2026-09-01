Пашинян договорился развивать стратегическое партнерство с США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в Бишкек провел встречу с делегацией США во главе с сенатором Стивом Дейнсом. Стороны подчеркнули важность развития стратегического партнерства, заявили в пресс-службе армянского премьера.

«Были затронуты региональные процессы и происходящие события. Подчеркнута роль проекта TRIPP в разблокировании и развитии коммуникаций»,— указано в публикации. Стороны обменялись мнениями о ходе реализации проекта и дальнейших планах.

США и Армения парафировали соглашение о создании «Маршрута Трампа» в мае 2026 года. Транспортный коридор должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Для управления проектом создается совместная компания TRIPP Development, в которой 74% акций принадлежат США, а 26% — Армении. Управление рассчитано на 49 лет.

В столице Киргизии с 31 августа по 1 сентября проходит заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем участвует господин Пашинян. Делегация США (страна не входит в организацию) прибыла в Бишкек по случаю Дня независимости Киргизии и открытия Игр кочевников.