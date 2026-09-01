Пашинян договорился развивать стратегическое партнерство с США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в Бишкек провел встречу с делегацией США во главе с сенатором Стивом Дейнсом. Стороны подчеркнули важность развития стратегического партнерства, заявили в пресс-службе армянского премьера.
«Были затронуты региональные процессы и происходящие события. Подчеркнута роль проекта TRIPP в разблокировании и развитии коммуникаций»,— указано в публикации. Стороны обменялись мнениями о ходе реализации проекта и дальнейших планах.
США и Армения парафировали соглашение о создании «Маршрута Трампа» в мае 2026 года. Транспортный коридор должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Для управления проектом создается совместная компания TRIPP Development, в которой 74% акций принадлежат США, а 26% — Армении. Управление рассчитано на 49 лет.
В столице Киргизии с 31 августа по 1 сентября проходит заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем участвует господин Пашинян. Делегация США (страна не входит в организацию) прибыла в Бишкек по случаю Дня независимости Киргизии и открытия Игр кочевников.
В мае 2026 года госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали Хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая заменила хартию, подписанную в январе 2025 года при предыдущей администрации США. В новой версии документа стороны договорились углубить сотрудничество в оборонной сфере, усилить кибербезопасность, поддержать армянский ВПК, а также взаимодействовать в сфере ядерных технологий, включая американские малые модульные ядерные реакторы. Тогда же был парафирован рамочный договор о реализации проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания» (TRIPP), который предполагает прокладку нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей, линий электропередачи и создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки.
Проект TRIPP, призванный соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении, предполагает создание совместной управляющей компании TRIPP Development, в которой 74% акций будут принадлежать США, а 26% — Армении. Управление маршрутом рассчитано на 49 лет с возможностью продления еще на 50 лет, при этом доля Армении в управляющей компании может возрасти до 49%. В январе 2026 года Арарат Мирзоян и Марко Рубио уже утверждали совместное заявление о реализации TRIPP, подчеркнув, что Армения получит развитие и инвестиции, а США — новые транспортные направления и рынки.
Армения сохранит полный контроль над своей территорией, законами и границами, но обязана активно содействовать проекту, координировать госорганы, выдавать разрешения и поддерживать связь с США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 8 августа 2026 года подтвердили намерение в ближайшее время начать реализацию TRIPP. Это произошло после того, как в феврале 2026 года вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Армению и Азербайджан, договорившись о сотрудничестве в ядерной сфере с Арменией и выйдя на уровень стратегического партнерства с Азербайджаном.