Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gemsociety Фото: Gemsociety

Сапфир — камень рожденных в сентябре по классификации Американской национальной ассоциации ювелиров, и о сапфирах мы в самом разном контексте говорили уже очень и очень много. Но категория эта настолько большая и разнообразная, что сегодня поговорим о том, что еще ни разу не обсуждали, — о teal sapphires. Teal — это сине-зеленый цвет, название происходит от английского названия чирка: у этой небольшой утки характерная сине-зеленая полоска вокруг глаз.

В классификации GIA такие цвета сапфира находятся в диапазоне между greenish blue и blue-green, а само слово teal сегодня широко используется в профессиональной торговле цветными камнями. И камни эти могут очень сильно различаться в зависимости от происхождения. Один из крупных источников teal sapphires — Австралия, прежде всего Квинсленд и Новый Южный Уэльс: местные камни часто довольно темные и насыщенные, с заметным зеленым компонентом, сильным плеохроизмом и выраженной цветовой зональностью — вплоть до того, что внутри одного камня отчетливо видны синие, зеленые, а иногда и желтоватые участки. Совсем иначе выглядят teal sapphires из Монтаны, прежде всего из Rock Creek: они обычно светлее, часто имеют холодные стальные или пастельные сине-зеленые оттенки, а большинство добываемых камней довольно небольшие.

Еще один важный источник — Мадагаскар, где палитра значительно разнообразнее и в одном кристалле могут одновременно появляться синие, зеленые, желтые и золотистые зоны. Teal sapphires в целом стоят ю дешевле классических синих сапфиров, но именно это дает гораздо больше свободы и огранщикам, и ювелирам. Например, teal sapphires очень эффектно выглядят в concave cut. В классической фасетной огранке павильон — нижняя часть камня под рундистом — состоит из плоских граней, а при конкейвной огранке на его поверхности вырезают вогнутые желобки. Они становятся дополнительными отражающими поверхностями, поэтому свет внутри камня складывается не в привычный рисунок граней, а в радиальные линии, вспышки и сложные оптические иллюзии.

Анна Минакова