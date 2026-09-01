Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Начало учебного года празднуют не только дети, но и бизнес. В первую очередь поток покупателей встречают локальные цветочные магазины. За букетом в преддверии школьной линейки отправляются многие родители. Средний чек — около 5 тыс. руб. Но по масштабу эта вспышка ажиотажа все же не сравнится с 8 Марта. Соцсети подогревают продажи и других товаров перед первым звонком в году.

Так канцелярские принадлежности перестали быть чем-то утилитарным. Это безоговорочный способ самовыражения. Школьники в 2026 году охотятся, например, за наборами с капибарой. Это животное уже несколько лет подряд кочует из одного интернет-мема в другой, став символом невозмутимости. Капибара никогда не выглядит взволнованной, она дружелюбна и спокойна.

Другой TikTok-тренд, который проявился в канцтоварах, — масло. Покупатели в супермаркетах, особенно за рубежом, охотятся за пеналами, похожими на пачку масла, тетрадями сливочного оттенка и прочими мелочами. Функциональности в этом немного, но запоминается легко. Еще один глобальный тренд дошел до России, говорят крупные ритейлеры. Это рюкзаки с обвесами, которые часто идут в комплекте. Логика та же, что и с Labubu или плюшевым Миджели Кэт. На школьной сумке должно быть что-то персонализированное, отличающее владельца от других.

Традиция, которая была в каждой семье — фотографироваться перед школьной линейкой в особенном наряде и с букетом — тоже получает новое прочтение. В соцсетях за рубежом возникла мода на специальные декорированные таблички из дерева или акрила. Ребенок держит такую в руках на фото. На ней имя, номер класса, год. Данные можно обновлять каждый год. Аксессуар часто рукодельный, стоит на маркетплейсах около $10.

Растут с началом года и продажи всевозможных гаджетов. Самое любопытное явление, кажется, — взлет популярности цифровых блокнотов со встроенным искусственным интеллектом. Ресурс Exploding Topics зафиксировал рост поисковых запросов о блокнотах Viwoods на 7 500% за 2 года.

Яна Лубнина