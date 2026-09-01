Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tony Gentile / Reuters Фото: Tony Gentile / Reuters

Когда Наполеон вел войска на Москву, семейство Лоро Пьяна из коммуны Тривера в Пьемонте уже торговало шерстью и текстилем. Первые сохранившиеся документы семейного бизнеса датированы 1812 годом. Официально фамильный бренд зарегистрировал в 1924 году Пьетро Лоро Пьяна, заявив о себе как о поставщике лучшей шерсти для итальянских кутюрье.

После Второй мировой его племянник Франко вывел семейное дело на международный уровень, обеспечивая тканями из шерсти викуньи, шиншиллы и кашемировых коз дома Armani, Brioni и Yves Saint Laurent. В 1992-м сыновья Франко — Серджио и Пьер Луиджи — решили, что довольно компании быть сырьевым придатком высокой моды. И представили на Олимпиаде в Барселоне первую куртку от Loro Piana, тут же ставшую культовой среди сильных мира сего.

Вещи от Loro Piana не про роскошь, а про качество, говорит Пьер Луиджи, неизменный фигурант списка Forbes. А качество стоит денег — с этим даже викуньи не поспорят.

Павел Шинский