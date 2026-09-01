«"Наводка" поступила от самого владельца предметов»

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ФБР вернуло 48 незаконно вывезенных из Египта культурных артефактов на церемонии в Лос-Анджелесе. Среди них — резные фигуры, амулеты и надгробные камни. Они относятся к разным периодам: фараонскому, римскому и коптскому, охватывая период с 3100 года до н. э. до IX века н. э.

«Эти переданные артефакты являются неотъемлемой частью истории и культурного наследия Египта и его народа, и мы очень рады и гордимся тем, что можем вернуть их домой. Каир рассчитывает на более конструктивное и прочное двустороннее сотрудничество в культурной сфере и за ее пределами»,— заявил посол Египта в США.

Как забавно выражаются американские эксперты, «наводка» (the tip — дословно по-английски) поступила от самого владельца предметов. Он связался со следователями, засомневавшись, легально ли эти произведения искусства попали в США. Доказательств того, что предметы были вывезены из Египта законным образом, найти не удалось. В 2016 году Соединенные Штаты заключили с Египтом соглашение о культурном наследии. Оно создает рамки для сотрудничества стран в выявлении, перехвате и возвращении незаконно вывезенных культурных ценностей, а также поощряет легальный обмен в культурных, образовательных и научных целях. За последнее десятилетие США вернули в Египет уже более 5 тыс. культурных артефактов.

В ФБР заявили: «Благодаря выдающейся работе команды по борьбе с арт-преступностью ФБР и ее дипломатических, академических и правоохранительных партнеров бюро стало играть ключевую роль в сохранении культурного наследия и возвращении артефактов в страны их происхождения, где о них могут заботиться и ценить их законные владельцы. ФБР призывает всех, кто подозревает, что культурные ценности могли быть украдены, обратиться в местное отделение бюро или в отдел по борьбе с арт-преступностью».

Созданная в 2004 году на фоне роста числа преступлений, связанных с культурной собственностью по всему миру, команда ФБР по расследованию преступлений в сфере искусства изъяла более 20 тыс. предметов, суммарно оцененных более чем в $1 млрд.

Дмитрий Буткевич