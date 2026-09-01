Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Шапаев / РФС / Коммерсантъ Фото: Михаил Шапаев / РФС / Коммерсантъ

Один из самых ярких примеров использования административного ресурса миру продемонстрировал нынешний глава FIFA Джанни Инфантино. Политика чиновника стала настолько дерзкой, что скандалы, связанные с его именем, возникают постоянно. Например, Инфантино открыто предлагал по $40 млн каждой федерации, которая поддержит то или иное его начинание. В азиатские и африканские ассоциации шли такие финансовые вливания, что представители этих стран не возражали даже против самых невероятных и дорогих фантазий мирового футбольного руководителя.

Сам Инфантино во время чемпионата мира показал, что близко дружит с Дональдом Трампом. И когда американская сторона попросила чиновника закрыть глаза на правила, тот пошел навстречу. Речь идет о дисквалификации лидера футбольной сборной США Флориана Балагуна, который из-за красной карточки не должен был играть в матче одной восьмой финала. Но Трамп позвонил Инфантино, и мир увидел, как административный ресурс работает на самом высоком уровне. Чиновники нашли лазейку в правилах, и Балагун вышел на поле.

Но его история еще не завершена. Несмотря на многочисленные скандалы и даже финансовые манипуляции, Инфантино с большой долей вероятности останется президентом FIFA. Причем всем очевидно, что не без помощи мощного административного ресурса. Но сделать с этим пока никто ничего не может. Впрочем, предшественник Инфантино Йозеф Блаттер тоже долгое время был неуязвим, но в итоге потерял должность и чуть не потерял свободу.

Владимир Осипов