Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Компания Toyota готовится представить на японском рынке внедорожник Land Cruiser 2027 модельного года. Дебют новинки намечен на 16 сентября, и это, пожалуй, самая важная премьера марки этой осенью. Впрочем, подробности обновления стали известны уже сегодня: ими поделились инсайдеры японского портала Creative Trend.

Главным изменением станет отказ от бензинового турбированного V6 в нынешнем виде. Вернее, шестицилиндровый V-образный двигатель останется, но теперь будет работать в составе гибридной силовой установки. 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом дополнен электромотором, что в совокупности дает 457 л. с. и 790 Нм максимального крутящего момента. То есть настолько мощного серийного Toyota Land Cruiser в истории модели еще не было.

К слову, Land Cruiser — одна из самых заслуженных моделей марки. Ее начали выпускать в 1951 году. Рамный полноприводный внедорожник, недвусмысленно похожий на американский армейский Jeep, выпускался в разных вариантах — и как универсал, и как кабриолет, и даже как пикап. Популярность он завоевал по всему миру — от Австралии до Африки и Латинской Америки. С тех пор у модели сменилось несколько поколений. Последнее, Land Cruiser 300, появилось в 2021 году. Но, как и положено, с каждым модельным годом автомобиль совершенствуется.

Переход на гибридную силовую установку потребовал изменений в конструкции: аккумулятор, размещенный под полом багажника, сократил объем топливного бака с 80 л до 68 л, а масса автомобиля увеличилась примерно на 170 кг. При этом удалось сохранить внедорожные характеристики, включая способность преодолевать брод глубиной до 700 мм. Гибридная версия будет доступна в комплектациях ZX и GR Sport, которые также получат обновленное оснащение, включая цифровую приборную панель и расширенный набор систем помощи водителю. Впрочем, в линейке останется и дизельная версия: V6 рабочим объемом 3,3 литра развивает 304 л. с. и 700 Нм максимального крутящего момента. Именно версия GX с дизельным двигателем станет наиболее доступной модификацией Land Cruiser 300 на японском рынке.

Дмитрий Гронский