Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bambulab Фото: Bambulab

Рогатка, выжженное поздравление «С 8 Марта!» на разделочной доске и плот из пластиковых бутылок — вот топ поделок детей-миллениалов. Сегодня инструментов для творчества заметно больше. В том числе благодаря 3D-принтерам. Насколько просто освоить такой аппарат и какие особенности есть у процесса, я разбирался во время тестирования Bambu Lab A2L.

Сам принтер — уже конструктор. Прежде чем начать печатать, его нужно правильно распаковать, собрать, смазать подвижные части и подготовить пластик. И лишь потом можно на несколько часов зависнуть в мобильном приложении или сайте Bambu Studio, сохраняя в избранное понравившиеся модели. Печать можно запустить и сразу с устройства: на комплектной карте памяти уже есть несколько готовых моделей.

A2L — 3D-принтер с открытой рамой. Внешне он больше похож на рабочий станок, чем на привычное домашнее устройство. Но впервые взаимодействовать с принтером такого типа оказалось комфортно. Во многом потому, что все основные узлы в доступе. С учетом хода платформы и стойки AMS lite для четырех катушек пластика под принтер лучше выделить отдельный стол.

Филамент — сами пластиковые нити — отдельный мир: цены, производители, полупрозрачный, глянцевый, матовый и светящийся пластик, материалы с эффектом металла, дерева, мрамора или шелка. Есть и с разными свойствами: прочные, термостойкие, очень твердые или, наоборот, близкие по ощущениям к резине. Из таких, например, можно напечатать мяч или обувь. У всех материалов своя буквенная классификация, разобраться несложно.

Bambu Lab A2L печатает изделия из самых популярных, условно бытовых материалов: PLA, PETG, TPU. При работе с последним важны хорошая вентиляция и стабильная температура в помещении. Для него лучше подходит закрытый 3D-принтер. PLA — самый простой пластик для новичков, но плохо переносит нагрев свыше 55°. PETG прочнее и гибче, не боится воды. Резиноподобный TPU требует более аккуратной подачи в печатающий механизм. Кроме того, любой пластик желательно просушивать перед печатью, чтобы избежать дефектов. На качество результата влияет и скорость работы принтера.

В качестве опции для Bambu Lab A2L есть режущий модуль. С ним устройство превращается еще и в плоттер. Можно получать детали из бумаги, картона, винила и других тонких материалов. Забавно, но среди самых популярных моделей для 3D-печати — аксессуары для самих же 3D-принтеров.

Александр Леви