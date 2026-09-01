Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Искусственный интеллект впервые под присмотром человека придумал вирусы, которые не встречаются в природе. Эксперимент проводили с бактериофагами — они атакуют бактерии, но не людей. У опасных инфекций к природным бактериофагам уже выработалась устойчивость, а вот искусственные смогли всех удивить.

Модель проанализировала огромное количество известных структур и на их основе предложила новые варианты. Ученые отобрали наиболее перспективные и проверили их. 16 из трехсот созданных вирусов оказались рабочими: они смогли заразить и уничтожить опасные бактерии.

Некоторые из творений даже были гораздо успешнее своих биологических коллег, размножаясь до 65 раз быстрее. А один настолько отличился от всех природных вариантов, что ученые даже посчитали, сколько лет потребовалось бы эволюции, чтобы она пришла к такой конструкции. Вышло несколько миллионов.

Потенциально эта технология может изменить течение инфекций, против которых антибиотики уже не работают, а искусственный интеллект нашел бы решение в мгновение ока. Но эксперимент подсветил и нечто другое, передает журнал Science. Сейчас исследователи специально исключили из обучения последовательности вирусов, поражающих людей, животных и растения.

Но искусственный интеллект способен сконструировать и другие вирусные геномы, поэтому такая практика уже поднимает вопросы биобезопасности. А системы управления, которая бы гарантировала 100-процентную защиту, у нас пока нет.

Анна Кулецкая