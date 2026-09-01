«ВТБ Мои Инвестиции» получили первый перевод ценных бумаг клиента по новому механизму М2М. Он вступил в силу с 1 сентября для всех участников рынка. Перевод занял всего семь минут от подачи поручения до зачисления бумаг на счет. Механизм разработан Московской биржей и Национальным расчетным депозитарием (НРД) и упрощает перенос активов между брокерами для частных инвесторов. До запуска М2М для перевода бумаг от одного брокера/депозитария к другому инвестору требовалось подавать два встречных поручения в списывающий и принимающий депозитарии и самостоятельно собирать справки о цене покупки актива для расчета налоговой базы. Теперь клиенту достаточно подать одно поручение в отдающий депозитарий: сведения о затратах на приобретение бумаг передаются автоматически. На первом этапе новый сервис доступен физическим лицам и распространяется на переводы между торговыми счетами.

Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2026 года сократилось почти на $20 млрд, следует из «Индекса миллиардеров» Bloomberg. Он рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний. Наибольшее снижение состояния среди российских участников рейтинга зафиксировано у Михаила Прохорова — почти на $6,5 млрд. Наибольший прирост состояния с начала 2026 года зафиксирован у основателя «Северстали» Алексея Мордашова — его капитал вырос на $1,43 млрд.

Ozon запустил продажи в Монголии, это уже девятая страна за пределами России, в которой заработала площадка, сообщили РИА Новости в компании. Жители страны уже могут купить на маркетплейсе более 90 млн товаров различных категорий — от детских товаров до бытовой техники. Доставка на первом этапе займет до 10 дней, а получить заказ можно в отделениях «Почты Монголии».