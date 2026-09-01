Выполнявший рейс из Уфы в Анталью самолет экстренно сел в турецком Кайсери

Самолет турецкой авиакомпании Corendon, который выполнял рейс из Уфы в Анталью, из-за технических проблем совершил экстренную посадку в турецком городе Кайсери (более чем за 450 км до места назначения.—"Ъ"). Об этом сообщили «РИА Новости» в аэропорту Кайсери.

Пассажиры продолжат рейс на другом пустом самолете Corendon, который авиакомпания должна направить в Кайсери, рассказали агентству в аэропорту города. «Пассажиры сейчас в аэропорту ожидают вылета в Анталью»,— добавили представители воздушной гавани.

По сведениям UFA1, самолет вылетел из Уфы в 4:40 по местному времени (2:40 мск) и должен был приземлиться в Анталье в 7:50 (совпадает с мск). В аэропорту Уфы изданию рассказали, что пассажиры должны вылететь из Кайсери в 15:40 мск.