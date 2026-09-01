ЦРПТ указал на потенциал Дальнего Востока в производстве детского питания

Дальний Восток может стать новым центром производства детского питания в России, заявил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов, выступая на сессии «С заботой о будущих поколениях: создание индустрии детского питания на Дальнем Востоке», организованной ВАРПЭ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По его словам, в категории молочной продукции для детей старше трех лет на ДФО сегодня приходится 2,1% всего объема производства, в то время как 68% объема обеспечивают предприятия Центрального федерального округа, Приволжского ФО (11,4%) и Уральского ФО (7,3%). За семь месяцев продукцию для детского питания от 3 лет производили 367 российских компаний и всего 4 импортера. В оборот всего введено порядка 241 млн кг/л, из них 2,5 млн – в ДФО. Внутри округа лидируют Сахалинская область – 30,1%, Хабаровский край – 22,9% и Приморский край – 20,8%.

Перспективным направлением остается производство консервированного детского питания. Основные мощности сосредоточены в пяти регионах европейской части: 35% дает Липецкая область, дальше – Москва, Карачаево-Черкесия, Московская и Новгородская области. На Дальнем Востоке на рыбные позиции приходится только 0,0006% рынка.

По данным системы маркировки, сегодня в России зарегистрированы 28 российских производителей и 43 импортера детских биологически активных добавок. По объему отечественное производство уверенно лидирует: 7,13 млн упаковок биодобавок против 773 тысяч импортных. При этом Камчатский край обеспечивает почти 19% производства детских биодобавок в России и занимает второе место в стране после Московской области.