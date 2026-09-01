В Суворовское училище Иркутска впервые приняли детей из Монголии
Иркутское Суворовское военное училище впервые приняло шесть человек из Монголии. Всего в новом учебном году на первый курс принято 60 суворовцев, конкурс на 54 места составил 206 человек. В общей сложности в училищя обучается 360 курсантов, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Суворовское военное училище в Иркутске открыли в 2023 году. Это первое Суворовское училище в Сибирском федеральном округе, ближайшие находятся в Уссурийске и Екатеринбурге. На момент открытия в 5-й, 6-й и 7-й классы было принято 180 курсантов, отобранных из 496 человек из 23 регионов России. С 2024 года набор по 60 человек ведется только в 5-е классы. Училище рассчитано на 420 курсантов.
В августе 2026 года восьмиклассник Вячеслав Казекин пригласил президента России Владимира Путина в Улан-Удэ и попросил помочь с устройством в Иркутское суворовское военное училище. Это произошло во время встречи с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития.
Ранее, 1 сентября 2025 года, в Ульяновском суворовском училище 80 первокурсников приняли присягу, что ознаменовало начало нового учебного года. Тогда в училище обучалось 560 курсантов.
21 января 2026 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего воспитателя местного суворовского военного училища Владимира Щекотова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего воспитанника, вину он не признал.