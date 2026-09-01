В Суворовское училище Иркутска впервые приняли детей из Монголии

Иркутское Суворовское военное училище впервые приняло шесть человек из Монголии. Всего в новом учебном году на первый курс принято 60 суворовцев, конкурс на 54 места составил 206 человек. В общей сложности в училищя обучается 360 курсантов, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Суворовское военное училище в Иркутске открыли в 2023 году. Это первое Суворовское училище в Сибирском федеральном округе, ближайшие находятся в Уссурийске и Екатеринбурге. На момент открытия в 5-й, 6-й и 7-й классы было принято 180 курсантов, отобранных из 496 человек из 23 регионов России. С 2024 года набор по 60 человек ведется только в 5-е классы. Училище рассчитано на 420 курсантов.

Влад Никифоров, Иркутск