RWB протестировала сервис для выпуска продавцами собственных ЦФА
Объединенная компания Wildberries&Russ (RWB) провела пилотный проект, позволяющий селлерам маркетплейса привлекать финансирование через выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом рассказала глава департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева во время выступления на ВЭФ-2026.
При реализации проекта три продавца — два индивидуальных предпринимателя и компания — выпустили собственные ЦФА на срок от трех до шести месяцев. В общей сложности они смогли привлечь финансирование на 24,4 млн руб., сообщила госпожа Полетаева. Привлеченные средства можно использовать для финансирования закупок товаров и оборудования для производства, уточнила она.
«Преимущества ЦФА — скорость выпуска, минимальная бюрократия и возможность привлекать финансирование у широкого круга инвесторов»,— отметила Юлия Полетаева. Она добавила, что селлеры могут предлагать активы рыночным покупателям — юридическим или физическим лицам.
В июне 2026 года глава RWB Татьяна Ким анонсировала сервис, с помощью которого продавцы платформы смогут выпускать собственные ЦФА и привлекать финансирование для развития бизнеса. По словам госпожи Ким, мера должна расширить финансовую доступность для продавцов.
В июле 2026 года глава объединенной компании RWB Татьяна Ким заявила, что компания продолжает выплачивать компенсации селлерам, чья продукция повредилась при украинских атаках, несмотря на то, что удары ВСУ по складам Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы. В рамках второй волны выплат компенсации получили около 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.
В сентябре 2025 года Татьяна Ким, основатель Wildberries и глава RWB, провела рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, на которой обсуждались результаты запуска нового логистического комплекса компании и программа «Платформа роста». В августе 2025 года ООО РВБ открыла новый логистический комплекс в Сарапуле площадью 53 тыс. кв. м и вместимостью более 38 млн единиц товаров.