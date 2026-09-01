RWB протестировала сервис для выпуска продавцами собственных ЦФА

Объединенная компания Wildberries&Russ (RWB) провела пилотный проект, позволяющий селлерам маркетплейса привлекать финансирование через выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом рассказала глава департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева во время выступления на ВЭФ-2026.

При реализации проекта три продавца — два индивидуальных предпринимателя и компания — выпустили собственные ЦФА на срок от трех до шести месяцев. В общей сложности они смогли привлечь финансирование на 24,4 млн руб., сообщила госпожа Полетаева. Привлеченные средства можно использовать для финансирования закупок товаров и оборудования для производства, уточнила она.

«Преимущества ЦФА — скорость выпуска, минимальная бюрократия и возможность привлекать финансирование у широкого круга инвесторов»,— отметила Юлия Полетаева. Она добавила, что селлеры могут предлагать активы рыночным покупателям — юридическим или физическим лицам.

В июне 2026 года глава RWB Татьяна Ким анонсировала сервис, с помощью которого продавцы платформы смогут выпускать собственные ЦФА и привлекать финансирование для развития бизнеса. По словам госпожи Ким, мера должна расширить финансовую доступность для продавцов.