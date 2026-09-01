Штат нижегородского ТФОМС сократят второй раз за год

Правительство Нижегородской области второй раз за год сокращает штат Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). С 1 ноября 2026 года штатная численность составит 259 единиц вместо нынешних 268, следует из постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фонд оплаты труда (без учета начислений) сокращают со 102,75 до 100,2 млн руб. Еще одним постановлением изменена структура ТФОМС, из нее исключат филиал в Лыскове, оставив их только в Семенове и Арзамасе.

Как писал «Ъ-Приволжье», с апреля из структуры территориального фонда исключили филиалы в Павлове и Дзержинске.

Галина Шамберина