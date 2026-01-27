Нижегородское правительство сократит штат ТФОМС с апреля 2026 года

Правительство Нижегородской области сократит предельную численность работников территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС). С 1 апреля 2026 года она составит 268 человек вместо нынешних 272, говорится в постановлении правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фонд оплаты труда на квартал сократят со 103,8 млн руб. до 102,75 млн руб. (без начислений на выплаты по оплате труда).

Другим постановлением правительство изменило структуру ТФОМС: в ней не будет филиалов в Павлове и Дзержинске. Останутся только в Семенове, Арзамасе и Лыскове.

Галина Шамберина