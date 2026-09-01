Составлено ИИ-Ассистентъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова регулярно выступает с заявлениями о возможных ответных мерах России на действия, которые Москва расценивает как эскалацию. В сентябре 2026 года Мария Захарова раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ежедневно наносить 1 тыс. ударов дронами по российской территории, назвав это «удивительной бравадой», направленной на западную аудиторию для получения финансовых траншей.

В январе 2026 года Мария Захарова заявила, что атака ВСУ с помощью беспилотников на Воронеж 10 января была актом терроризма, за который организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание. В мае 2026 года постпред России при ООН Василий Небензя также предупредил, что Москва ответит в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Балтии, отметив, что современные средства разведки позволяют устанавливать координаты запуска дронов. В августе 2026 года Мария Захарова предупредила Великобританию о возможности нанесения ответных ударов по ее военным объектам как на территории Украины, так и за ее пределами, если ВСУ будут использовать британское оснащение, включая беспилотники, для атак вглубь России.