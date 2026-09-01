«После подобных слов возвращались многие звезды»
Владимир Осипов — об уходе Месси из сборной Аргентины
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Нападающий, которому исполнилось 39 лет, объяснил свое решение словами «пришло время». Последним матчем Месси за сборную стал проигранный финал чемпионата мира 2026 против Испании.
Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ
С одной стороны, желание Месси уйти понятно. Он добился всего, выиграл чемпионат мира и показал планете, что даже в 39 лет можно быть в полном порядке и претендовать на звание лучшего футболиста мундиаля. Конечно, после поражения Аргентины в финале главного турнира четырехлетия все заговорили о том, что Месси должен завершить карьеру.
И нападающий не стал обманывать ожиданий болельщиков. Он заявил: «пришло время». При этом речь идет только о сборной. Про клуб Месси пока ничего не говорил. Так что заявления заявлениями, а бросать играть в футбол Месси, похоже, не намерен. При нынешних возможностях он может играть за «Интер Майами» очень долго, несмотря на возраст, уверен комментатор Тимур Журавель:
«Судя по тому, что он недавно сделал покер в MLS, на своих умениях, мегаталанте и мастерстве он может еще 2-3 года играть, освобожденный от оборонительных действий, и творить свою магию».
Заявления по поводу завершения карьеры в сборной вовсе не означают, что эту карьеру обязательно нужно прекращать. После подобных слов возвращались многие звезды. Что же касается возраста, то Месси даже после 40 лет может в одиночку решить исход любого противостояния, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:
«Величие таких футболистов, как Месси, в том, что они индивидуально могут решить результат, а порой и самостоятельно сделать его в матче».
Так что не факт, что Месси перед очередным большим турниром, например чемпионатом мира 2030 года, вдруг не передумает. На минувшем мундиале он показал, что возраст для великого игрока ничего не значит. Более того, эксперты отмечали, что в США он выглядел лучше, чем четыре года назад в Катаре. Где гарантия, что в 43 года Месси вдруг не вернется? Болельщики точно будут рады, а что касается мастерства, то Месси в любом возрасте покажет класс, уверен футбольный эксперт Олег Карнаухов:
«Футбольный бог поцеловал его в темечко. Такие люди рождаются раз в 50-100 лет. Был Марадона, Пеле. Это нельзя наработать, с этим надо родиться. Он родился».
К тому же не стоит забывать о рекордах. Сейчас Месси — один из нескольких игроков на планете, участвовавших в шести чемпионатах мира. Если Лео вдруг приедет на седьмой, он может войти в историю как единственный футболист, которому это удалось. Даже если он просто выйдет на замену на несколько минут, этот выход станет невероятной медийной историей. Так что принимаем, что Лео больше не будет в сборной, но не исключаем, что перед большим турниром он вдруг вернется в строй.