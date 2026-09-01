Ozon начал работу в Монголии

Маркетплейс Ozon (MOEX: OZON) открыл продажи в Монголии. Она стала девятой страной за пределами России, на рынке которой присутствует площадка, сообщила ТАСС пресс-служба компании.

«Жители страны уже могут купить на маркетплейсе более 90 млн товаров различных категорий — от детских товаров до бытовой техники. Доставка на первом этапе займет до 10 дней»,— указали в Ozon. Заказы граждане Монголии смогут получить в почтовых отделениях по всей стране, отмечается в публикации.

Глава Ozon в СНГ Наталья Боер уточнила, что выход на новый рынок предоставит российским селлерам новый канал для продажи своих товаров.

Ozon развивает международное направление бизнеса с 2021 года. Площадка уже присутствует на рынках Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Узбекистана и Туркмении. Кроме того, Ozon ведет бизнес с Китаем и Турцией. Доля трансграничной торговли в ассортименте площадки в сентябре 2025 года составляла около 7%.