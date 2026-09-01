МИД России сообщил о завершении работы посла Келина в Лондоне

Посол России в Великобритании Андрей Келин планово завершил свою работу. О назначении нового посла российская сторона уведомит «в надлежащий момент», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД России Фото: МИД России

«Все нормально с посольством, с его функционированием... Андрей Владимирович Келин планово завершил свое пребывание на посту посла»,— рассказала госпожа Захарова на брифинге во время Восточного экономического форума.

Представитель МИДа напомнила, что назначение послов относится к прерогативе президента. Она призвала не политизировать этот процесс.

Андрей Келин находится на дипломатической службе с 1979 года. С 2005 по 2011 год возглавлял Четвертый департамент стран СНГ. Затем занял должность постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Был назначен послом в Великобритании в 2019 году. Источники РБК сообщали, что господин Келин сменит в Совфеде бывшего посла США Сергея Кисляка.