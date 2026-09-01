«Куриная перепись» вызвала вопросы

Великая «куриная перепись» — 31 августа некоторые МФЦ заполонили пернатые посетители. По новым правилам, до 1 сентября личные подсобные хозяйства, которые содержат больше 10 голов, должны поставить домашних птиц на учет. Дедлайн на исходе, но промаркировать живность удалось далеко не всем. В чем проблема куриного учета?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Данные о маркировке, тип и место содержания, уникальный номер, информация о лечебных и профилактических мероприятиях — 31 августа некоторые российские куры узнали, что такое взрослая жизнь. А в соцсетях завирусились ролики «сборов» пернатых в МФЦ — под Леди Гагу, Басту и Guf, с папочками и именными табличками на груди. И многие, видимо, действительно добрались с курами до МФЦ — на одном из региональных порталов «Мои документы» пришлось даже размещать пояснение, что в центрах госуслуг пернатых не регистрируют. И что обращаться следует в Управление ветеринарии. Впрочем, в отдаленных населенных пунктах это затруднительно, рассказала “Ъ FM” жительница Владимирской области Анна:

«У меня было пять курочек, и вот этим летом мы попробовали завести цыплят — 30 штук. Причем заводили их просто, как собак и кошек. У кого хозяйство побольше, я узнавала, — там тоже никто ничего не делал, никто не понимает, куда нужно бежать. У меня вообще желание просто этих двух цыплят отдать кому-нибудь и больше этим не заниматься. Смех какой-то. Даже администрацию поселка, например, закрыли, у нас теперь ее нет, центральной больницы тоже нет, скорую мы ждем по три часа. Что говорить о каких-то хозяйствах, которые контролируют животноводство?»

Остались у юзеров и вопросы более насущные, примет ли миграционная служба импортную птицу, придется ли регистрировать брак курицы и петуха, кто и какой маткапитал получит за цыплят. И сколько их надо, чтобы считаться многодетной семьей. Между тем если в хозяйстве меньше 10 голов — речь идет о любых домашних птицах от кур до страусов — ставить их на учет тоже придется, но не позднее сентября 2029. Правительство утвердило правила еще в три года назад. Причина простая: даже одна птица может нести серьезный риск ветеринарных болезней. Как правило, с конца августа и до января активные вспышки птичьего гриппа происходят по всему миру, отмечает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев:

«Вспышки 2017–2019 и 2022–2024 годов во многом были связаны с переносом заболеваний, которые в личных подсобных хозяйствах не контролируются и могут передаваться от одной-двух кур. К сожалению, ситуация с вирусами и заболеваниями в частном секторе птицеводства ухудшается».

После регистрации пернатого в федеральной системе «Хорриот» на птичнике разместят табличку с уникальным номером, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов:

«У сельхозпроизводителей регистрация птиц уже давно обязательна. Мы должны в течение семи дней после рождения птицы внести данные во все информационные системы. Если заболевание выявлено в радиусе 3–5 км, уничтожается абсолютно вся птица. Даже физлица — владельцы личных подсобных хозяйств — совершенно спокойно могут зарегистрироваться в "Хорриоте" и указать количество птиц.

Кстати, это тоже вводится для того, чтобы государственные ветеринарные врачи, которые работают в этом регионе и закреплены за населенными пунктами, могли отслеживать поголовье и при необходимости проверять птиц».

Иначе владельцу грозят штрафы — физлицам от 500 руб. до 1 тыс. руб. Но за распространение болезни санкции серьезнее до 30 тыс. руб. Но поставить всех птиц на учет — задача нетривиальная, продолжает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев:

«У нас даже перепись сельскохозяйственных животных вызывала огромные проблемы, я уж не говорю об их учете. Честно говоря, у меня большие вопросы. Для рынка и организаций потребуется очень сложная система. Тут нужно вводить огромный штат дополнительных сотрудников. Деталей настолько много, что я с огромным сомнением смотрю на то, насколько этот процесс вообще реализуем».

Между тем день Х для учета пернатых совпал с дедлайном и по регистрации верблюдов. МФЦ, как говорится, приготовиться.

Екатерина Вихарева