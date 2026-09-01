МИД России сделал представление посольству Японии из-за предстоящих учений с США
МИД России сделал представление посольству Японии из-за учений Orient Shield
МИД России 31 августа сделал представление посольству Японии в Москве из-за предстоящих совместных военных учений с США и Австралией Orient Shield. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
«Японской стороне было твердо указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны»,— уточнила госпожа Захарова на брифинге во время Восточного экономического форума.
Отдельное внимание МИДа привлекла информация о том, что во время тренировок будут задействовать американские наземные комплексы Typhon, предназначенные для пуска ракет средней и меньшей дальности, рассказала дипломат. По ее словам, посольству пояснили, что размещение подобного оружия в Японии, даже под предлогом военных учений, неприемлемо, поскольку угрожает безопасности России, а также пообещали контрмеры.
Учения Orient Shield запланированы на 8-24 сентября. Тренировки пройдут в том числе на самом северном японском острове Хоккайдо — вблизи российских границ — и на авиабазе Каноя на острове Кюсю. На учениях отработают десантирование и транспортировку. В мероприятиях поучаствуют около 3,7 тыс. военнослужащих из Японии, США и Австралии.
17 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посол Японии в Москве Акира Муто прибудет в МИД России. Неделей ранее японского посла уже вызывали в министерство из-за высказываний властей Японии о визите президента России Владимира Путина на остров Итуруп, на который претендует Токио. Российские власти прекратили переговоры по территориальному статусу Курильской гряды в 2022 году в ответ на санкции Токио.
В сентябре 2025 года американские ракетные комплексы Typhon были завезены на территорию Японии для совместных учений с США, и в ноябре 2025 года МИД России предупредил, что в случае постоянного размещения таких комплексов в Японии Россия будет вынуждена рассмотреть и применить жесткие меры. Ранее, в декабре 2025 года, МИД России уже выражал обеспокоенность из-за японо-американских военных учений вблизи российских границ и заявил о неприемлемости такой провокационной военной активности, расценивая ее как потенциальную угрозу безопасности.
В августе 2025 года Мария Захарова обращалась к властям Японии с призывом не размещать батареи наземного комплекса «Тифон» в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25, так как ракеты средней и меньшей дальности представляют угрозу для России. Она подчеркнула, что в противном случае вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе ляжет на японскую сторону.