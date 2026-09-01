МИД России сделал представление посольству Японии из-за предстоящих учений с США

МИД России 31 августа сделал представление посольству Японии в Москве из-за предстоящих совместных военных учений с США и Австралией Orient Shield. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

«Японской стороне было твердо указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны»,— уточнила госпожа Захарова на брифинге во время Восточного экономического форума.

Отдельное внимание МИДа привлекла информация о том, что во время тренировок будут задействовать американские наземные комплексы Typhon, предназначенные для пуска ракет средней и меньшей дальности, рассказала дипломат. По ее словам, посольству пояснили, что размещение подобного оружия в Японии, даже под предлогом военных учений, неприемлемо, поскольку угрожает безопасности России, а также пообещали контрмеры.

Учения Orient Shield запланированы на 8-24 сентября. Тренировки пройдут в том числе на самом северном японском острове Хоккайдо — вблизи российских границ — и на авиабазе Каноя на острове Кюсю. На учениях отработают десантирование и транспортировку. В мероприятиях поучаствуют около 3,7 тыс. военнослужащих из Японии, США и Австралии.