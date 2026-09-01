Советник главы ЦБ сравнил экономику России с верблюдом из-за ее устойчивости

Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом из-за ее устойчивости и выживаемости в экстремальных условиях. Таким мнением господин Тремасов поделился на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Во время мероприятия советника главы ЦБ спросили, с каким животным у него ассоциируется экономика России. Он назвал устойчивость «главной особенностью российской экономики». «А животное, которое может выживать в самых экстремальных условиях, у меня почему-то ассоциация с верблюдом», — отметил Кирилл Тремасов.

Советник главы Банка России участвовал в сессии «Реализация современной денежно-кредитной политики и адаптация российской экономики к вызовам». Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета.