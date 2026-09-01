Власти Ямала не подтвердили информацию о минировании зданий

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа назвало фейковой информацию СМИ о минировании зданий. Власти заверили, что после проведенных обследований «ни одна из угроз не подтвердилась», и призвали не пересылать сообщения с дезинформацией друзьям и в чаты.

«На Ямале и в ряде других регионов страны сегодня фиксируется массовая рассылка фейковых сообщений о минированиях... Это целенаправленная провокация с целью дестабилизировать обстановку»,— прокомментировали в пресс-службе правительства.

Портал «Красный Север» пишет, что сообщения о «минировании» больниц и других учреждений 1 сентября также были разосланы в Кемерово и на Алтае. Большинство организаций, в том числе больницы, получили подобные письма по электронной почте.