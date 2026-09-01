Титов предостерег от перевода экономики в «режим берсерка»

Гражданский и военный сектор экономики всегда «существовали в симбиозе», вопрос только в соотношении составляющих. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

«Многие технические изобретения, полезные для всех, родились именно в недрах военно-промышленного комплекса», — сказал господин Титов РБК перед началом Восточного экономического форума.

При этом он отметил, что полный перевод экономики на военные рельсы можно сравнить с «режимом берсерка, который может существовать лишь крайне ограниченное время». О необходимости подобных шагов «надо сто раз задуматься», добавил он.