FT: глобальные убытки от природных катаклизмов составят $450 млрд в год

Мировой объем убытков от природных катаклизмов составит в среднем $450 млрд в год. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Verisk. Около 62% общих убытков сейчас не покрываются страховкой, поэтому невозвратные потери могут составить около $280 млрд.

Аналитики отмечают, что большая часть общих убытков — $235 млрд — придется на США, которые почти ежегодно страдают от сезона ураганов в Мексиканском заливе, лесных пожаров и землетрясений в Калифорнии. В 2025 году калифорнийские пожары нанесли ущерб в размере $65 млрд.

На второе место по общему объему убытков Verisk поставил Европу — $110 млрд. Здесь ущерб наносят все более частые наводнения или волны экстремальной жары, вызывающие засуху. На третьем месте находится Азия — $71 млрд. Только одно землетрясение в Мьянме в марте 2025 года принесло убытки на $12 млрд.

Евгений Хвостик