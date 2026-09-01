Главное на рынке недвижимости к утру 1 сентября

Чистая прибыль по МСФО девелопера Glorax в первой половине 2026 года выросла на 28,2% и составила 9,8 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 44,6%, составив 27 млрд руб. Основной рост показателя пришелся на регионы — выручка в Москве, Петербурге и Ленобласти сократилась на 23,4%, а в остальных регионах выросла с 4,2 млрд руб. до 15,9 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA увеличилось с 2,80 до 2,93. Остатки на эскроу-счетах уменьшились до 35,3 млрд руб.

Власти Москвы утвердили параметры комплексного развития территории (КРТ) на участке площадью 3,5 га на улице Архитектора Власова, пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». По проекту на участке возведут жилой комплекс общей площадью более 20 тыс. кв. м. Из них 15,7 тыс. кв. м — жилая застройка. Также проект предполагает благоустройство с созданием озелененной общественной зоны. Ранее на этой территории располагался гаражный кооператив «Горка», который снесли в 2024 году.

Чистый убыток по МСФО застройщика «Брусника» в январе–июне 2026 года составил 1,4 млрд руб. При этом выручка компании выросла на 104,4% — до 73,6 млрд руб. Валовая прибыль компании выросла на 91% и составила 28,5 млрд руб. EBITDA увеличилась в 2,4 раза — до 26,9 млрд руб., а рентабельность по показателю выросла с 31% до 37%. Чистый убыток в компании объясняют высокой стоимостью обслуживания заемного капитала на фоне длительного периода высоких ставок. Рост выручки обусловлен продажами на новых рынках присутствия — в Петербурге, Ленобласти, Челябинске и Перми.

ФНС потребовала признать банкротом ООО «СЗ Дудкино» (структура ГК «Самолет»), которое возводило жилой комплекс «Мелисад» в Новой Москве. Сумма задолженности компании не уточняется. Заявление ведомство подало 27 августа в Арбитражный суд Москвы. В тот же день ФНС приостановила операции по банковским счетам должника. Проект «Мелисад» («Квартал Румянцево») начинала выстраивать группа МИЦ, которую несколько лет назад купил «Самолет». Комплекс ввели в эксплуатацию еще в 2025 году.

Чистая прибыль девелопера «А101» по МСФО за первую половину 2026 года упала на 53,6%, составив 6,3 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 42,3% — до 17,8 млрд руб. Выручка застройщика сократилась на 18,2% и составила 60,4 млрд руб. Остатки на эскроу-счетах снизились на 41,8% и достигли 103 млрд руб. Долгосрочные и краткосрочные обязательства «А101» сократились на 14,4% — до 224,6 млрд руб. Собственный капитал остался на уровне 161,2 млрд руб.

Минстрой России подготовил проект постановления, которое обяжет проектировщиков рассмотреть возможность применения вторсырья при подготовке проектной документации. Как отмечается в документе, использование вторсырья крайне ограничено из-за рекомендательного характера нынешних требований. Ведомство предлагает обязать либо предусмотреть в проекте применение вторсырья, либо мотивированно объяснить отказ. Кроме того, проектировщиков обяжут заранее планировать площадки для хранения золошлаков при подготовке планов дорог и инфраструктуры, а также сразу вносить эти площадки в карту доставки грузов.