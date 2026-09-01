Захарова прокомментировала слова Зеленского о наращивании числа ударов БПЛА
Захарова: слова Зеленского об ударах по РФ показывают, как он стремится к миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ежедневно наносить по 1 тыс. ударов дронами по российской территории. Она назвала слова господина Зеленского «удивительной бравадой», направленной на западную аудиторию, от которой Украина рассчитывает получить новые финансовые транши.
Представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
«Они (власти Украины.—"Ъ") прекрасно осознают, что эти заявления являются доказательством фальшивости их предыдущих заявлений о якобы стремлении к миру»,— указала госпожа Захарова на брифинге во время Восточного экономического форума.
Дипломат добавила, что западное сообщество никак не реагирует на подобные высказывания Владимира Зеленского, хотя планируемые удары и направлены против мирного населения России. «Никто не делает никаких замечаний, никто не одергивает, никто не включает ни в один доклад по правочеловеческой проблематике»,— уточнила представитель МИДа.