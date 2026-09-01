Захарова прокомментировала слова Зеленского о наращивании числа ударов БПЛА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ежедневно наносить по 1 тыс. ударов дронами по российской территории. Она назвала слова господина Зеленского «удивительной бравадой», направленной на западную аудиторию, от которой Украина рассчитывает получить новые финансовые транши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Они (власти Украины.—"Ъ") прекрасно осознают, что эти заявления являются доказательством фальшивости их предыдущих заявлений о якобы стремлении к миру»,— указала госпожа Захарова на брифинге во время Восточного экономического форума.

Дипломат добавила, что западное сообщество никак не реагирует на подобные высказывания Владимира Зеленского, хотя планируемые удары и направлены против мирного населения России. «Никто не делает никаких замечаний, никто не одергивает, никто не включает ни в один доклад по правочеловеческой проблематике»,— уточнила представитель МИДа.