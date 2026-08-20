Девять жителей Волгоградской области заразились лихорадкой Западного Нила

В Волгоградской области зарегистрировано девять случаев заражения местных жителей лихорадкой Западного Нила. На территории региона расположен природный очаг заболевания, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девять случаев ЛЗН зарегистрировали в Волгоградской области

Фото: t.me / busargin_r Девять случаев ЛЗН зарегистрировали в Волгоградской области

Фото: t.me / busargin_r

«По состоянию на 20 августа 2026 года на территории Волгоградской области зарегистрировано девять лабораторно подтвержденных случаев ЛЗН», — говорится в официальном сообщении ведомства. Первый случай лихорадки подтвердили у жителя Волгограда в середине июля.

Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекция, которая проявляется лихорадкой и интоксикацией, а в 1–5% случаев осложняется менингитом, менингоэнцефалитом или острым вялым параличом. Заразиться человек может преимущественно через укусы комаров, реже — иксодовых и аргасовых клещей — во время посещения лесов, водоемов, дачных участков или при работе на открытом воздухе. Основные переносчики вируса — кровососущие комары.

В Роспотребнадзоре отмечают, что прививок от ЛЗН нет. Самый эффективный способ предотвратить заражение — предотвратить укусы комаров. При первых признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.

Марина Окорокова