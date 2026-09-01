ФСБ: на Камчатке задержали россиянку за работу на украинскую спецслужбу

Сотрудники ФСБ задержали на Камчатке женщину, которую подозревают в передаче секретных данных украинской разведке. В Центре общественных связей службы заявили, что она передала сведения, которые могли быть использованы против интересов России.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). По решению суда она арестована.

Ведомство предупредило, что украинские спецслужбы продолжают попытки вербовать российских граждан для нанесения ущерба стране. ФСБ подчеркнула, что все лица, оказывающие содействие противнику, будут установлены и привлечены к ответственности.