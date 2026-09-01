«Росатом» построит под Мурманском верфь для достройки плавучих энергоблоков

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал журналу «Эксперт» о планах строительства верфи в районе Мурманска. Инвестиции в проект оцениваются в несколько десятков миллиардов рублей. Основная цель создания новых мощностей — серийная достройка плавучих атомных энергоблоков, так как существующие производственные возможности Балтийского завода ограничены инфраструктурными факторами.

По словам господина Лихачева, выбор локации обусловлен практическими соображениями: вблизи находятся предприятия «Атомфлота», развитая портовая инфраструктура и крупный город. Кроме того, данный регион обеспечивает прямой выход в океан без физических ограничений, что критически важно для реализации заказов на десятки плавучих энергоблоков и ледоколов проекта 22220.

Руководитель госкорпорации отметил, что Трансарктический транспортный коридор (ТТК) позволит интегрировать Россию в новую мировую логистическую систему. Коридор должен обеспечить гарантированный доступ к рынкам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки, выступая связующим звеном между растущими экономиками Азии и европейскими потребителями.

Финансовая модель развития ТТК предполагает привлечение инвестиций в размере 10 трлн руб. до 2035 года. Согласно расчетам, до 2030 года потребуется 5 трлн руб., а в последующие пять лет — еще 5 трлн руб. Средства планируют формировать из частных, государственных и международных источников, включая собственные и заемные капиталы.