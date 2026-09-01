«Получится или нет — другой вопрос»

Министры финансов России и США Скотт Бессент и Антон Силуанов провели переговоры на полях министерской встречи G20. На этом фоне в Бишкеке открылся саммит ШОС. Владимир Путин побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности, российский президент заявил, что намерен двигаться по пути к миру на Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает в ближайшее время возобновления мирного диалога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

В Бишкеке стартовал саммит ШОС. В частности, на полях мероприятия Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР и премьер-министром Индии. Анонсирована также встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Ранее близкий к Белому дому портал Axios раскрыл интригу последних дней — цель визита в Москву Джона Рэтклиффа.

Директор ЦРУ среди прочего предложил провести трехсторонний саммит Трамп—Путин—Зеленский. Одним словом, предлагал пойти на компромиссы по Украине и, судя по всему, получил отказ. Кремль своего мнения не изменил. Такой формат возможен для финализации мирного соглашения. Понятно, что до этого еще очень и очень далеко. Тем временем в Эшвилле, Северная Каролина, открылась встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20. Российскую делегацию возглавляет Антон Силуанов. В последний раз он участвовал в подобном мероприятии в 2022 году.

Обратило на себя внимание, что поездка главы Минфина РФ за океан официально фактически не анонсировалась. Поэтому можно рискнуть сказать, что он прибыл в США в условиях, может быть, и не строжайшей тайны, но что-то близко к этому. При этом господин Силуанов лично пообщался с американским коллегой Скоттом Бессентом. Что обсуждали и к чему пришли, в принципе, особого значения не имеет. Важен сам факт встречи.

Нетрудно догадаться, что Дональда Трампа не может сильно радовать происходящее в Бишкеке. Особенно в рамках блокады Ирана, которая вряд ли может полноценно состояться без стран Глобального Юга, прежде всего Китая. А здесь иранский президент в центре внимания, и Россия не в изоляции. Поэтому можно предположить, что Америка как-то пытается нарушить стройность рядов участников ШОС. Действительно, только что в РФ был директор ЦРУ, менее чем через неделю — встреча министров финансов двух стран. И вот Владимир Зеленский вновь не исключил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в скором времени посетят Москву и Киев и что сентябрь может многое изменить.

При этом особого оптимизма президент Украины не испытывает. Как бы то ни было, можно констатировать, что США возобновили попытки восстановить мирный процесс. Для этого тестируются новые варианты. Хотя бы по той простой причине, что деятельность Кушнера—Уиткоффа, скажем так, не привела к прорыву. Логику 47-го президента США понять можно. Во-первых, уже совсем скоро выборы в Конгресс, которые республиканцы рискуют проиграть, — нужны достижения, а с этим негусто.

Во-вторых, совершив гипотетически сделку по Украине, можно будет полностью сконцентрироваться на Иране и решить эту проблему. И в-третьих, Трампу важно ослабить влияние Китая на Российскую Федерацию — попытаться как-то расколоть многополярный мир, альтернативный гегемонии Соединенных Штатов. Получится или нет — другой вопрос. Оптимизма особого по-прежнему нет. При этом есть некие подвижки. А значит, надежда на лучшее остается, пусть и совсем небольшая.

Дмитрий Дризе