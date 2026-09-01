Дональд Трамп может нанести точечные удары по иранским силам в Ормузском проливе. Как пишет Axios, мера должна помешать Тегерану восстановить свои радиолокационные и ракетные возможности для атаки на корабли и в целом снизить риски атак на нефтяные танкеры в проливе. Министр обороны США Пит Хегсет уже поддержал план и направил его на обсуждение в Белый дом. При этом ранее в Вашингтоне больше склонялись к тому, чтобы не одобрять атаки, указывает Axios. Но ракетные удары Ирана по американским базам в Иордании «могут поменять мнение Трампа». Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, как скажется внешняя политика команды Дональда Трампа на исходе ноябрьских выборов в Конгресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Последние события в Персидском заливе вновь продемонстрировали миру фирменные черты внешней политики Дональда Трампа и его команды, а именно непоследовательность, бессистемность, хаотичность и импульсивность. Казалось, после полугода метаний на иранском театре военных действий в Вашингтоне наконец-то нащупали более-менее внятную стратегию: прекратить обмен ударами, заморозить горячую фазу войны, перейти к экономическому удушению Исламской Республики, морской блокаде ее побережья, постепенно успокоить рынки, наладить хоть в каком-то объеме экспорт нефти через Ормузский пролив под конвоем американского флота. И в итоге добиться стабилизации мировых цен на нефть, чтобы к 3 ноября, когда американцы придут голосовать на выборах в Конгресс, их не так сильно шокировали цены за галлон бензина на заправках, как шокируют сейчас. Цель эгоистичная, чисто популистская, подчиненная внутриполитическим интересам пока еще правящей Республиканской партии, но хотя бы четкая и ясная.

Но, как выяснилось, даже эту задачу в жизнь воплотить не получилось. Удары под невнятным предлогом по иранским военным объектам в заливе, злорадный пост Дональда Трампа, хвастающегося тем, что США разнесли (или якобы разнесли) в щепки остров Харк, сгенерированное нейросетью эффектное видео на этот счет — все это президент США гордо публикует в своих соцсетях. В ответ — запуск иранских ракет по американским базам в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах, очередной подорванный танкер.

Судоходство в Ормузском проливе, и без того не до конца восстановившееся, вновь парализовано. И мировые цены на нефть предсказуемо подскочили, реагируя на то, что негласное перемирие между Тегераном и Вашингтоном, державшееся месяц, закончилось. И рушатся все надежды, что цены на американских заправках до дня выборов вернутся к нормальным показателям. Не вернутся. Команда Трампа, как это ни парадоксально, делает все для того, чтобы этого не случилось.

А прогнозы в отношении выборов для республиканцев и без того не слишком обнадеживающие. С тем, что они потеряют контроль над Палатой представителей, все, похоже, уже смирились. Но последние опросы показывают, что и с Сенатом ситуация стремительно ухудшается. Даже в тех округах, которые казались сверхнадежными, густо-красными, республиканскими, демократы перехватывают лидерство. Но такое впечатление, что Трамп этого не видит, не замечает. Живет в своем виртуальном, комфортном, оторванном от жизни мире, где он побеждает во всех войнах и входит в учебники истории, захватывая на сто лет вперед венесуэльскую нефть и меняя название озера Онтарио на озеро Америка. Развлекается, чудит, составляет и публикует удивительный рейтинг величия американских президентов, где величайшим в истории признан он сам, Дональд Трамп, а Рейган, оба Буша, герой Второй мировой войны генерал Эйзенхауэр даже не упоминаются.

А Конгресс тем временем уплывает из рук. После ноября ситуация в США будет уже совсем иной. Двухлетний период, когда республиканцы контролировали все ветви власти, заканчивается. Начинается эпоха двоевластия, межвременья, когда администрация, и без того не всегда эффективная, может оказаться вообще парализованной, отбиваясь от попыток импичмента президента и бесконечных судебных процессов. Какой из этого вывод для партнеров Соединенных Штатов? Если вам комфортно иметь дело с нынешней командой, если вы хоть по какому-то вопросу находите с ней взаимопонимание, если вы рассчитываете с ее помощью продвинуть хоть какие-то соглашения, сделки, компромиссы — надо спешить. В вашем распоряжении осталось всего два месяца. После этого мир будет иметь дело совсем с другой Америкой. И все наработки, предварительные договоренности, которые были достигнуты в самых разных областях, будь то Украина или сектор Газа, могут оказаться неактуальными. Не до того будет Америке в целом и Трампу в частности в ближайшие два года.

Максим Юсин