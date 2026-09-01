Лидеры стран ШОС на саммите в Бишкеке подписали 28 документов

Главы государств Шанхайской организации сотрудничества на саммите в Бишкеке подписали 28 международных соглашений. В число ключевых бумаг вошла Бишкекская декларация, приуроченная к 25-летию объединения.

Участники встречи также приняли Положение об Исполнительном комитете Антинаркотического центра ШОС. Этот документ регламентирует работу структуры, занимающейся борьбой с незаконным оборотом наркотиков в регионе.

Особое внимание было уделено культурному сотрудничеству: пакистанский Лахор получил статус туристической и культурной столицы организации на период 2026–2027 годов.

Важным итогом саммита стала декларация Совета глав государств по вопросам безопасности. В ней зафиксирована позиция сторон об укреплении многостороннего партнерства в сфере ядерной и физической ядерной безопасности.