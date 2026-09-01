При нападении ученицы в школе Канска пострадали семь человек

Учащаяся одной из школ в Канске Красноярского края напала на учителя и распылила газовый баллончик, сообщает РЕН ТВ. В результате пострадали пятеро детей и двое взрослых, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

Пострадавшие доставлены в Канскую межрайонную больницу. Они все были осмотрены, «получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение», уточнили в министерстве, не приведя подробностей.

По данным Telegram-канала Mash, подросток также пыталась напасть на педагога с ножом, но мама одного из учеников вытолкнула нападавшую в коридор. Мотивы нападения неизвестны.